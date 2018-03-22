استقالة رئيس بيرو على خلفية فضيحة فساد

تقدم رئيس بيرو بيدرو بابلو كوتشينسكى، أمس، باستقالته، عشية تصويت البرلمان على إقصائه من منصبه بسبب تهم الفساد الموجهة له.

وواجه المصرفى السابق فى وول ستريت البالغ 79 عاما ضغوطا كبيرة بسبب صلاته بشركة «اوديبرشت» البرازيلية العملاقة للإنشاءات، وبالرغم من نفيه تلقى رشى من هذه الشركة، اعتبر أن استقالته «أفضل شىء من أجل البلاد».

وقال كوتشينسكى فى خطاب متلفز، جالسا خلف طاولة مؤتمرات وقد تجمهر أعضاء حكومته خلفه: إنه «فى مواجهة هذا الوضع الصعب الذى يظهرنى مذنبا بطريقة غير منصفة، أعتقد أن الشىء الأفضل من أجل هذه البلاد هو استقالتى من رئاسة الجمهورية».

وأضاف: «لا أريد أن أكون عقبة وسببا فى استمرار معاناة البلاد من عدم اليقين كما فى الفترات الأخيرة».

وكوتشينسكى أول رئيس يخسر منصبه بسبب فضيحة «اوديبرشت»، وقد أقرت الشركة البرازيلية بدفع ملايين الدولارات لسياسيين ورجال أعمال فى بلدان أمريكا اللاتينية لتأمين عقود مشاريع حكومية.

وقالت الشركة إنها دفعت خمسة ملايين دولار لشركات ترتبط بكوتشينسكى عندما كان وزيرا.

من جانبه، أعلن رئيس الكونجرس (البرلمان) فى بيرو، لويس جالاريتا، قبول البرلمان استقالة كوتشينسكى فى جلسة موسعة، مشيرا إلى نائب رئيس البلاد مارتن فيتشكارا سيؤدى اليمين رئيسا صباح اليوم الجمعة.

وتضاعف الضغط على كوتشينسكى، أمس، من أجل الاستقالة، بعد أن زعمت المعارضة أن الرئيس يحاول شراء أصوات النواب قبل التصويت على إقالته.

ونشر نواب من حزب «القوة الشعبية» الذى تقوده كيكو فوجيمورى تسجيلات لشقيقها كينجى وآخرين يفاوضون مسئولين حكوميين على عقود مشاريع مع الحكومة فيما يبدو أنها محاولة واضحة لرشوتهم والحصول على دعهمهم سياسيا، لكن الحكومة نفت شراء أصوات.

وكان كوتشينسكى قد عبر فى وقت سابق، عن ثقته فى أنه سيخرج منتصرا من عملية التصويت على عزله، معتبرا إقالته بمثابة «انقلاب دولة»، على حد تعبيره.