وليد عوني يهدي «إيكاروس» للجمهور المصري

وجه الفنان وليد عوني الشكر للدكتور مجدي صابر على ثقته فيه وعلى توافر الإمكانيات التي تتيح له تطوير الرقص الحديث في مصر، وجاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي التي نظمته دار الأوبرا المصرية، احتفالا باليوبيل الفضي للرقص الحديث في الأوبرا على المسرح الكبير.

وقال إنه يهدي عرض «إيكاروس» للجمهور المصري الذي استقبله بترحاب شديد وإلى الكاتب الكبير نجيب محفوظ، وأيضا إلى معلمه موريس بيجار وشادي عبد السلام وتحية حليم وللمخرج الكبير الراحل يوسف شاهين ورفيق الصبان وآمال شكري والناقد علي أبو شادي وسناء فتح الله ونهاد صليحة.