«الزراعة» تكشف تفاصيل مشروع تطوير بحيرة قارون

كشفت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، تفاصيل مشروع تطوير بحيرة قارون.

وقالت «محرز»، في تصريحات لفضائية «أون لايف»، اليوم الخميس، إن «المشروع يشمل إنشاء إدارة متكاملة على رأس البحيرة للسماح لكافة العاملين والمختصين بالتواجد بشكل مستمر في مكان عملهم، بالإضافة إلى إقامة مرسى للمراكب للصيادين تمكنهم من النزول للبحيرة بسهولة».

وأضافت أن «فكرة الحزام الآمن بهذا المشروع سيمنع التعدي على البحيرة، وتقليل التلوث الذي يؤثر بشكل كبير على إنتاجية الأسماك».

وتوقعت نائب وزير الزراعة، أن يساهم هذا المشروع بشكل كبير في زيادة الإنتاجية السمكية، متوقعة أن يتم الانتهاء منه خلال العام المقبل.