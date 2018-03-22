محافظ القليوبية يشهد فعاليات اليوم المصري الأندونيسي بقصر ثقافة بنها

شهد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية فاعليات اليوم الثقافي الإندونيسي بقصر ثقافة بنها اليوم الخميس بحضور كمال هاري إيراونتوا نائب السفير الاندونيسى بالقاهرة وعثمان شهاب المستشار الثقافي والتربوي للسفارة وبورمان رحمان الملحق التجاري للسفارة وعدد من شباب وفتيات المحافظة والأحزاب السياسية وطلاب الجامعة.

وألقى محافظ القليوبية كلمة خلال اللقاء أكد فيها على أصالة وعراقة وثقل دولة أندونيسيا حيث تعتبر قوة اقتصادية وفكرية وسياسية وتعد بمثابة إحدى صلات الربط بين الشرق الآسيوي ودول الطرف الأخر من المحيط الهادي ومن هنا تستمد أهميتها المتزايدة على الصعيد السياسي والفكري.

وأشار عشماوى إلى أن هناك علاقة وطيدة بين مصر ودولة أندونيسيا منها مجلس رجال الأعمال الأندونيسي المشترك الذي يساهم في بحث سبل التبادل التجاري بين البلدين وكذلك توافد الطلاب الأندونيسيين للدراسة في المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر حيث يوجد رابطة لخريجي الأزهر تعمل على تعميق التواصل بين البلدين من خلال أبنائها.

وأضاف أن الهدف من الحفل ليس فقط توطيد الجانب الثقافى والفني بقدر أنها إيصال رسالة سلام من قلب القليوبية لإعلام العالم كلة أن مصر بخير وستظل دائما وأبدا في سلام وأمان رغم أنف الحاقدين مضيفا إلى أنه جاري التنسيق لعقد مؤتمر آخر اقتصادي وسيشرف المحافظة وفدا اقتصاديا من دولة أندونيسيا لخلق مزيدا من الرواج والتبادل التجاري بين البلدين ولعرض الفرص الإقتصادية والاستثمارية المتاحة بالمحافظة لعمل توأمة إقتصادية بين القليوبية والجانب الأندونيسي.

واضاف ان حجم التبادل التجاري بين مصر وأندونيسيا يصل إلى مليار و 230 مليون جنيه حيث يساهم عدد من الشركات الإندونيسية الاقتصاد المصري وتساهم الاستثمارات فى 15 مشروعا بمصر برأس مال إندونيسي بلغ 51.7 مليون دولار في حين يأتي ترتيب إندونيسيا فى المرتبة الـ47 بين الدول المستثمرة فى مصر.

كما ألقى نائب سفير دولة أندونيسيا بالقاهرة كلمة أكد خلالها على عمق العلاقة بين مصر وأندونيسيا فلقد إمتدت تلك العلاقة بعد الإستقلال وهذا العام هو الـ71 على إمتداد تلك العلاقة بين مصر وأندونيسيا ولقد تنوعت العلاقات المصرية والأندونيسية في مجالات التعليم والثقافة والسياسة والإقتصاد وغيرها من المجالات والتي نتمني أن تزداد قوة يوما بعد يوم.

كما وجه نائب السفير الشكر والتقدير إلى محافظ القليوبية لإعطاء السفارة كافة التسهيلات لإنعقاد الحفل مقدما الشكر أيضا لشعب القليوبية ولكل من ساهم في إخراج هذا الحفل الرائع.

من ناحية أخرى اشتمل الحفل على عدة فقرات فنية وعروض وراقصات تقليدية متنوعة كما تبادل الطرفان الدروع تقديرا لتعميق سبل التعاون والتبادل الثقافي والتجاري والاقتصادي بين البلدين.