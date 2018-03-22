ضبط دجاج وعصائر منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالشرقية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، من ضبط كميات من الدجاج والمشروبات الطازجة منتهية الصلاحية، في حملة تموينية، شارك فيها أمن المحافظة ومندوب من مديرية الصحة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي مدير البحث الجنائي، يفيد ضبط «ا.ح» صاحب ثلاجة تجميد مواد غذائية لمخالفته إدارة نشاط تجاري بدون ترخيص، وحيازته وعرضه للبيع، منتجات غذائية منتهية الصلاحية.

قالت فايزة عبدالرحمن وكيل مديرية التموين بالشرقية، إنهم تحفظوا على 15 كرتونة دجاج مجمد بإجمالي 150 دجاجة، و150 طبق أجنحة دجاج زنة الواحد كيلو جرام و20 كيس سجق، زنة الواحد 5 كيلو جرامات، و10 أكياس صدور دجاج زنة الواحد كيلو جرام و20 كيس سمان بإجمالي 80 واحدة سمان، وتبين أن جميعهم منتهي الصلاحية.

كما تم ضبط «خ.ج» أمين مخزن مواد غذائية، متهمًا بإنشاء وتشغيل مخزن بدون ترخيص وتم التحفظ على 10 كراتين عصير، وضبط «م.ع» القائم بإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج الملابس القطنية، بدون ترخيص وعدم وجود سجل صناعي واستخدام علامة تجارية بدون تسجيل.

كما تم التحفظ على 10 قطع قماش وبكر خيط، و20 بنطلونًا بالمصنع الأخير، وضبط «ث.م» مدير مسئول لمخبز بلدي، متهمًا وبحوزته ماكينة لصرف السلع التموينية بالمخبز بالتضامن مع صاحبة الماكينة، تاجرة تموينية بمنيا القمح.

كما تم ضبط «ا.ع» صاحب مخبز إفرنجي بمنيا القمح، يعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.