غنى «عمر»، نجل الشهيد الرائد أحمد الشبراوي، نشيد «قالوا إيه»، والذي يتضمن اسم والده على الهواء، وذلك خلال استضافة الإعلامي تامر أمين، لأسرة الشهيد.



وحمل «أمين»، نجل الشهيد خلال حلقة الثلاثاء، من برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، وطالبه بغناء النشيد.



من جانبها، قالت زوجة الشهيد، إنها ظلت فترة بعد سماعها خبر استشهاده غير مستوعبة لما يحدث، مضيفة: «كان لسه مكلمني قبلها على طول ومتفقين على نزوله علشان نعمل عيد ميلاد عمر، وكنت حامل به في الشهر الثامن».



وأوضحت أن نجلها كان أكبر عقبة واجهتها بعد استشهاد زوجها، مستطردة: «مش عارفة أقوله إيه أو أواجهه إزاي، وكنت مجروحة وغير قادرة على التعامل، وحاولت أن أزرع في عمر أن يكون فخورًا بوالده وأنه بطل».





