«الجارديان»: نفوذ عمالقة الإنترنت سيء للديمقراطية

علقت صحيفة «جارديان» البريطانية في عدد اليوم الخميس على فضيحة البيانات الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة، إن كلا من «جوجل» و«أمازون» و«فيسبوك» و«أبل»، المعروفة أيضا اختصارا بـ«Gafa» -وفقا لأحرفها الأولى بالإنجليزية- تمثل شيئا جديدا أساسيا وفي الوقت ذاته شيئا معروفا من قبل.

ورأت الصحيفة أن حجم تسلل هذه الشركات العملاقة في الحياة الشخصية للمواطنين هائل بشكل لا يعرف سوى في الروايات البائسة في الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ليس من السهل على الشركات المنافسة لهذه الشركات العملاقة أن تنمو في ظل هذه الشركات، وقالت إن الكثير من مستخدمي موقع «انستجرام» أو «واتس آب» على سبيل المثال ربما لا يعرفون إطلاقا أن هاتين الشركتين أيضا مملوكتان لشركة «فيسبوك».

وتابعت الصحيفة: «وفي ضوء ذلك فإنه من الضروري أن تكون هناك تدخلات من قبل السلطات المعنية؛ من أجل العودة لما هو أساسي و وما يقوم على ذلك من تعامل ضد الهيمنة المنهجية من قبل بعض الشركات العملاقة».

وذهبت الصحيفة إلى أنه لم يكن باستطاعة أحد أن يتخيل شكل أعمال هذه الشركات عندما كتب القوانين السارية اليوم، وأن سلطة هذه الشركات أصبحت عظيمة بشكل يجعلها قادرة على تحدي حكومات يفترض أنها هي التي ترتب أوضاعها.

وخلصت الصحيفة البريطانية إلى أن ذلك سيء بالنسبة للسوق والمستهلكين والديمقراطية.