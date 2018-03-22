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الأندية الألمانية ترفض استحواذ المستثمرين على أغلبية أسهمها

د ب أ
نشر فى : الخميس 22 مارس 2018 - 7:39 م | آخر تحديث : الخميس 22 مارس 2018 - 7:39 م

قامت الأندية الـ36 ،التي تلعب في الدرجتين الأولى والثانية بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) ، اليوم الخميس ، بالتصويت ضد الإصلاحات التي تسمح للمستثمرين بالاستحواذ على حصة الأغلبية في تلك الأندية.

وافق أغلبية الأندية، خلال جمعيتهم العمومية التي عقدت اليوم في مدينة فرانكفورت الألمانية، على استمرار المادة التي تضمن للأندية الاحتفاظ بنسبة 50%+1 على الأقل من أسهمها أو حقوق التصويت في إدارتها.

تنص اللائحة، الفريدة في كرة القدم الألمانية، على أن الأندية يجب أن تمتلك غالبية حقوق التصويت.

وافقت الأندية على إجراء نقاش واسع حول الاستثمار في أندية كرة القدم الألمانية مع الحفاظ على مبدأ 50%+1، بناء على اقتراح تقدم به فريق سانت باولي، الذي ينافس بدوري الدرجة الثانية.


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