حسين الشحات يوجة الشكر لوزير التعليم ولمسئولي المقاصة لإنهاء أزمة امتحاناته

تواصلت الاعلامية سماح عمار عضو مجلس إدارة نادى للمقاصة ، مع حسين الشحات لاعب العين الإماراتي والمنتخب المصري لكرة القدم ، والمتواجد حاليا في معسكر الفراعنة بسويسرا لطمأنته حول أزمة امتحاناته ، بمعهد الالسن للسياحة والفنادق ، والتي تتواكب مع مشاركة الفراعنة في المونديال خاصة ان اللاعب انتهي من التيرم ويطلب تأجيل الدراسي الثاني .

واكدت سماح عمار انها حصلت على وعد من كابتن احمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة الاسبق ، بإنهاء تلك الأزمة مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي , خاصة ان احمد حسن كوكا نجم المنتخب الوطني يعاني من نفس المشكلة حيث انه في السنة الاولي بكلية التجارة ويؤجل الامتحانات للسنة الرابعة , واعلن وزير التعليم الحالي سرعة انهاء الازمة باعتبار ان اللاعبين في مهمة قومية مع المنتخب في المونديال. وتعهد الدكتورأشرف صبحي نائب وزير الرياضة الاسبق والذي يعمل سكرتيرا عاما للاتحاد الرياضي للجامعات بالتدخل لانهاء الازمة.

ووجه حسين الشحات الشحات الشكر الي وزير التعليم العالي والكابتن احمد شوبير ودكتور اشرف صبحي ومجلس المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام والاعلامية سماح عمار لدورهم الكبير في تدخلهم لانهاء ازمة الامتحانات التي كانت تؤرقه نفسيا قبل المونديال العالمي