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أعلن مهرجان الأقصر للسينما الافريقية جوائز الدورة السابعة من ساحة معبد الاقصر بحضور ضيوف المهرجان من الدول الافريقية ونجوم السينما.

وشارك في تسليم الجوائز النجم الكبير محمود حميدة والمخرج السنغالي موسي توريه والسينمائي والمخرج سليمان سيسيه ورئيس المهرجان سيد فؤاد ومديرته عزة الحسيني وأعضاء لجان التحكيم المختلفة.

وجاءت الجوائز كالاتي:

منحت مؤسسة شباب الفنانين المستقلين للدعم والتنمية جائزة باسم المخرج الراحل رضوان الكاشف لأحسن فيلم يتناول قضية إفريقية وهي عبارة عن 1000 دولار أمريكي وقناع توت عنخ آمون الذهبي، وذهبت تلك الجائزة للفيلم التونسي "بنزين" للمخرجة سارة العبيدي.

أما جائزة جمعية النقاد المصريين باسم الراحل سمير فريد لأحسن فيلم روائي طويل وهي عبارة عن شهادة تقدير والجائزة ذهبت لفيلم "ولاي" للمخرج بيرني جولد بلا من بوركينا فاسو وتسلمها السينمائي البوركيني الكبير ارديامو سوما مدير مهرجان فيسباكو.

وفي مسابقة أفلام الطلبة المصريين فاز فيلم "جومر" للمخرج إبراهيم فرج علي بجائزة أفضل إسهام فني وهي عبارة عن شهادة تقدير وقناع توت عنخ آمون البرونزي وحصل فيلم "يؤخذ عن طريق الفم" للمخرج إبراهيم عمر صالح على جائزة لجنة التحكيم الخاصة وهي عبارة عن 8000 جنيه مصري وقناع توت عنخ آمون وحصل على جائزة النيل الكبرى لأحسن فيلم وهي 10 آلاف جنيه وقناع توت عنخ آمون فيلم "مارشيدير" للمخرجة نهى عادل.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة حصل فيلم "ونس" للمخرج أحمد نادر من مصر على تنويه عبارة عن شهادة تقدير ونال فيلم " ايمفورا " للمخرج صامويل ايشموا من روندا علي جائزة افضل اسهام فني وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة وهي عبارة عن 500 دولار امريكي وقناع توت عنخ امون لفيلم "لطيف جدا جدا " للمخرج الخيري زيداني من الجزائر وحصل علي جائزة النيل الكبري لاحسن فيلم قصير وهي 1500 دولار وقناع توت عنخ امون الذهبي فيلم " نخبة " للمخرج انج _ ريجي هونكباتين من بنين.

وفي مسابقة افلام الحريات فاز فيلم " الشاردة " للمخرجة جولي جوف والمخرج رضا بلغيظ علي جائزة احسن فيلم قصير وفاز بجائزة احسن فيلم تسجيلي طويل " ليانا " للمخرج ارون كوب والمخرجة اماندا كوب .

اما جائزة الفيلم الروائي الطويل في الحريات فحصل فيلم " حدود " للمخرجة ابو لين تراوريه من السنغال علي تنويه خاص وذهبت جائزة افضل فيلم روائي طويل في الحريات وحقوق الانسان لفيلم " رياح شمالية " للمخرج وليد مطار من تونس .

وفي مسابقة الفيلم التسجيلي الطويل حصل علي تنويه خاص فيلم " شجاعة الاخوات " للمخرجة لطيفة دوغري وسالم الطرابلسي من تونس وحصلا علي شهادة تقدير وحثل فيلم " قمر جديد " للمخرجة فليبا نديسي هرمان من كينيا علي جائزة افضل اسهام فني وهي شهادة تقدير ودرع توت عنخ امون البرونزي وحصل علي جائزة لجنة التحكيم الخاصة فيلم " وثيرة " للمخرجة ايفا مونيري من كينيا ونال جائزة النيل الكبري فيلم " ماما كولونيل " للمخرج ديودو حمادي من الكونغو .

وفي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة فاز بجائزة أحسن إسهام فني فيلم "بنزين" للممثلة سندس بالحسن وجائزة لجنة التحكيم الخاصة حصل عليها فيلم "كتيكي" للمخرج بيتر سيدوفيا من غانا أما جائزة النيل الكبرى لأحسن فيلم وقيمتها 2000 دولار أمريكي وقناع توت عنخ آمون الذهبي وأيضا درع المركز العربي الإفريقي في باماكو عاصمة مالي الشقيقة ذهبت للفيلم المصري "الأصليين" للمخرج مروان حامد وتسلمها منتج الفيلم صفي الدين محمود.