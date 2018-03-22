24 سفينة إجمالي حركة موانئ بورسعيد اليوم

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الخميس 24 سفينة.
فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 3 سفن، إلى جانب وجود 3 سفن على الأرصفة، ومن المنتظر دخول سفينة أخرى.
ومن ناحيه أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة وخروج 3 سفن، وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 4 سفن.
كما سجل الميناء خروج سفينتين بضائع عامة وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة، وجاري تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.