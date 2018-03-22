24 سفينة إجمالي حركة موانئ بورسعيد اليوم

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الخميس 24 سفينة.

فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 3 سفن، إلى جانب وجود 3 سفن على الأرصفة، ومن المنتظر دخول سفينة أخرى.

ومن ناحيه أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة وخروج 3 سفن، وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل الميناء خروج سفينتين بضائع عامة وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة، وجاري تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.