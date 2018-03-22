ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الدفاع الأمريكي التعاون العسكري

بحث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اليوم الخميس، مع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، العلاقات الثنائية وأوجه التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين، وفرص تطويره خاصة في الجانب الدفاعي والعسكري وما يتعلق بتعزيز القدرات الدفاعية وتعميق الشراكة الثنائية وفق رؤية المملكة 2030.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين بحثا أيضا خلال اللقاء، الذي عقد بمقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وجهود البلدين المبذولة في محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وآليات التنسيق المشترك تجاهها بما يعزز من الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان ولي العهد السعودي قد وصل - في وقت سابق هذا الأسبوع - إلى واشنطن، واجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وتناول اللقاء قضايا مختلفة ولا سيما ما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط.

كما بحث ولي العهد السعودي مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، العلاقات الثنائية بين البلدين، والشراكة التاريخية والاستراتيجية المتطورة، وسبل تعزيزها.