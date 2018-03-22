نادي النيابة الإدارية يخصص أرقاما لتلقي استفسارات المواطنين حول الإنتخابات

خصصت غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية أرقاما لتلقي استفسارات المواطنين والرد عليها حول إجراءات العملية الانتخابية، وتلقى أي شكاوى ورفعها مباشرة للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية للعمل على حلها في أسرع وقت .

وقال المستشار أحمد جلال المتحدث الرسمي باسم نادي النيابة الإدرية،إن الأرقام التي تم تخصيصها هي 25325147 - 25325148 - 01149000124 مؤكدا أن مشاركة المواطن المصري فى العملية الانتخابية تعد واجبا وطنيا وحقا دستوريا كما أن المشاركة الشعبية فى الانتخابات تعتبر الركيزة الاساسية نحو بناء الدولة الديمقراطية الحديثة مما يضع الدولة المصرية فى مصاف الدول الديمقراطية في العالم فضلا عن أن المشاركة الشعبية فى الانتخابات هى الضمانة الرئيسية لشفافية ونزاهة العملية الانتخابية.