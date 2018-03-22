مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالخارجة يعلن تأييده للرئيس السيسي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد المؤتمر، الذي نظمه مجلس الأباء والأمناء والمعلمين بإدارة الخارجة التعليمية بالوادي الجديد اليوم الخميس، بالمركز الاستكشافي للعلوم بالخارجه تحت شعار «انزل وشارك» في الانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل.

وأكد المحافظ على دور الدولة في الاهتمام والرعاية للمحافظات الحدودية ومنها محافظة الوادي الجديد، وهناك خطة طموحة يتبناها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للنهوض بالتعليم بمصر.

وأضاف، أن الدولة تنفق على المحافظات الحدودية ما يقرب من 6 مليارات جنيه سنويًا لتحسين المشروعات الخدمية المختلفة.

من جانبه قال نجاتي سيف الدين رئيس مجلس الأباء والأمناء بالوادي الجديد، إن مجلس الأباء بجميع مراكز المحافظة يعلن تأييده الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، ووجه الدعوة لجميع أعضاء المجلس بكافة مراكز المحافظة للنزول والمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية.