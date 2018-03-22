صحيفة صينية: على بكين الاستعداد لعمل عسكري بشأن تايوان

قالت صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية الحكومية واسعة الانتشار، اليوم، إن على بكين أن تستعد لعمل عسكرى بشأن تايوان بعد أن أقرت الولايات المتحدة قانونا لتعزيز العلاقات مع الجزيرة.

وثار غضب الصين بعد أن وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأسبوع الماضى تشريعا يشجع الولايات المتحدة على تبادل الزيارات رفيعة المستوى مع تايوان، بحسب وكالة رويترز.

وقال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكى أليكس وونج فى تايبه، أمس، إن التزام الولايات المتحدة تجاه تايوان لم يكن بمثل هذه القوة من قبل.

وتعتبر الصين تايوان إقليما منشقا وحذر الرئيس الصينى شى جين بينج، الثلاثاء الماضى، تايبه من أنها ستواجه «عقابا تاريخيا» عن أى محاولة انفصالية.

وذكرت الصحيفة فى افتتاحية أن الصين يجب أن «ترد» على القانون، مضيفة أنه «يمكن للصين أن تضغط على الولايات المتحدة فى مجالات أخرى من التعاون الثنائى مثل قضية شبه الجزيرة الكورية والمسألة النووية الإيرانية. كما يمكن أن تختصم الولايات المتحدة فى منظمات دولية مثل الأمم المتحدة».

وتابعت جلوبال تايمز التى تصدرها صحيفة الشعب الرسمية أنه «يجب أن يعد البر الرئيسى نفسه لاشتباك عسكرى مباشر فى مضيق تايوان. يجب أن يكون واضحا أن زيادة الزيارات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان سيجلب تبعات خطيرة على تايوان».