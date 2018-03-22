منى عطا الله: أنتظر وعد لجنة الحكام بإدارة مباريات الدوري الممتاز

قالت منى عطا الله، الحكمة المصرية، إنها حصلت على وعد من عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بالمشاركة في تحكيم المباريات بمسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: أعمل في مجال التحكيم منذ عام 1998، ودخلت القائمة الدولية عام 2004، وأحلم بان أتواجد في الدوري الممتاز.

وأوضحت: منذ أن دخلت مجال التحكيم في عام 1998، وعلى مدار 20 عاما، لم أتعرض لأي مضايقات أو اعتراضات من اللاعبين أو حتى المدربين والأجهزة الفنية.

وأشارات: توليت تحكيم مباراة في دوري الدرجة الثالثة بين حلون وأبو النور، وكان معي ناصر عباس مراقبا من لجنة الحكام، وشاركت في العديد من المباريات منذ زمن بعيد.