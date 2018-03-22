رئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد يزور اللجنة الأولمبية وإتحاد الفروسية

استقبل المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية , محمد الفيروز رئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد و ذلك في مقر اللجنة الأولمبية و كان في استقباله أيضاً اللواء سيد معوض المدير التنفيذي للاتحاد واللواء عاطف العطار المدير الفني للالتقاط الأوتاد بالاتحاد , وتبادلا الحديث خلال الجلسة عن رياضة الفروسية بشكل عام ورياضة التقاط الأوتاد بشكل خاص واستعرضا التطورات التي طرأت على الاتحاد الدولي للعبة.

و كان هدف الزيارة هو الإستشارة حول تنظيم المباريات المؤهلة لكأس العالم لالتقاط الأوتاد، وذلك نظراً لقوة مصر بصفتها أول الدول المؤسسين للاتحاد وحاملة لقب كأس العالم كما أن تاريخ مصر كبير في هذه الرياضة التي بدأت في مصر منذ ثلاثينات القرن الماضي.

ومن ناحية أخرى أشار رئيس الاتحاد الدولي أنه يجري بعض الاتصالات باللجنة الأولمبية الدولية لبحث إدخال اللعبة ضمن منافسات الألعاب الأولمبية وحرص على أن يكون المهندس هشام حطب مشارك في هذه المساعي لما له من ثقل داخل في الرياضة المصرية والعربية وعلاقاته القوية بأعضاء اللجنة الأولمبية الدولية ورحب حطب بهذه المساعي ووعد أن يبذل كل الجهد المتاح لتحقيق هذه الفكرة.

وزار العماني أيضاً المتحف الأولمبي الموجود في مقر اللجنة الأولمبية وقد أثار إعجابه المتحف و جميع مقتنياته وكان حريص على أخذ الصور التذكارية مع المعروضات. وفي النهاية تبادلا الطرفين الدروع التذكارية ,وأكد محمد الفيروز أن هذه الزيارة سوف يليها زيارات كثيرة للاستفادة من الخبرة المصرية في رياضة التقاط الأوتاد والذي يحتاجها بشدة خلال هذه الفترة.