غلق مطعمين بالإسماعيلية لمخالفتهما اشتراطات الصحة العامة

تقرر غلق مطعمين شهيرين بالإسماعيلية، لوجود مخالفات بهما تمثل خطرًا على الصحة العامة للمواطنين.

كانت إدارة الطب الوقائي قسم الأغذية بمديرية الصحة، قد أوصت بغلق مطعم «النورس» بطريق البلاجات بعد معاينته لوجود غرفة صرف على عمق متر بالمطبخ وصراصير في أماكن التجهيز وعدم نظافة الثلاجات ومدخل المطبخ الرئيسي عبارة عن باب حديد غير محكم الغلق ويؤدي لدخول الحشرات والزواحف وسوء حالة النظافة، بجانب وجود 17 عاملًا بالمطعم لا يحملون شهادات صحيحة سارية المفعول.

كما تضمن القرار غلق مطعم «فليمز» بالطريق الدائري لإدارته بترخيص مؤقت ينتهي في يناير الماضي، ووجود المطبخ بداخل البدروم والباب الرئيسي بدون ستارة هوائية ومدخل المطبخ عبارة عن ممر يضم أدوات الطهي والسلم المؤدي للمطبخ به صدأ، كما أن مكان غسيل الأواني مفتوح مباشرة على المطبخ بدون فاصل، إلى جانب عدم وجود سلال قمامة محكمة الغلق ومطابقة للمواصفات والنظافة العامة بالمطبخ سيئة، ووجود مواسير صرف في المخزن.

وقرر اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية غلق المطعمين وتوجيه الجهات المعنية بتنفيذ القرار.