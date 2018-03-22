وزير الري: لابد من ترشيد الاستهلاك فـ«كل نقطة مياه تساوي حياة»

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، ضرورة الاهتمام بترشيد استهلاك المياه خاصة في المنازل وضرورة توعية المواطنين لأن كل نقطة مياه تساوي حياة.

وطالب الوزير، خلال مشاركته في ندوة تثقيفية اليوم الخميس، بمركز تدريب الري بميت حبيش بمحافظة الغربية عن (أهمية ترشيد استهلاك المياه) بحضور المحافظ اللواء أحمد ضيف صقر، بترشيد استهلاك مياه الري في الزراعة واستخدام طرق الري الحديثة خاصة في الأراضي المستصلحة حفاظا على موارد المياه.

وشدد الوزير على ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم التعدي عليها سواء بالبناء أو التبوير باعتبار ذلك جريمة كبرى تهدد حياة المصريين مثلها مثل جريمة الإرهاب.

بدوره، أكد محافظ الغربية، أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية لأنها أمن قومي، مشيرا إلى أن المحافظة تتخذ كل الإجراءات للحفاظ على الأرض الزراعية من خلال تطبيق القانون على المخالفين ومتابعة التعديات على الرقعة الزراعية وإزالتها في المهد.

ولفت المحافظ إلى ضرورة الاهتمام بتطهير الترع والمصارف ونقل ناتج التطهير إلى المقالب العمومية التي يتم تحديدها بالتنسيق بين الري ورؤساء مجالس المدن والأحياء، مطالبا بضرورة التنسيق بين مسئولي مياه الشرب والصرف الصحي والري لتقليل مناسيب مياه الشرب والاستعانة بشركات خاصة لمراجعة معدات السباكة في المنشآت الحكومية لتقليل فاقد المياه.