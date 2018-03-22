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ميركل تلتقي ماكرون وماي في مباحثات ثلاثية ببروكسل

بروكسل - د ب أ
نشر فى : الخميس 22 مارس 2018 - 10:55 م | آخر تحديث : الخميس 22 مارس 2018 - 10:55 م

التقت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، في جلسة مباحثات ثلاثية أجريت على هامش القمة الأوروبية في بروكسل.

أعلن ذلك دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي اليوم.

ولم يعلن حتى الآن عن تفاصيل اللقاء، الذي تم مساء اليوم الخميس في بروكسل.

ويتوقع أن يكون اللقاء قد تناول، إلى جانب وضع مفاوضات خروج بريطانيا من الأتحاد الأوروبي، أيضا الهجوم بمادة سامة على العميل المزدوج الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا في لندن، الذي يسود الاعتقاد بأن جهات روسية تقف خلفه.

وتنفي روسيا بأنها وراء تسميم سكريبال وابنته.

وأدت الأزمة بين روسيا وبريطانيا إلى تبادل الدولتين طرد دبلوماسيين.


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