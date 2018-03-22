الجامعة المصرية الصينية تفوز بالمركز الأول في التايكندو على مستوى الجامعات

فازت الطالبة شهد عيسى عبد الجليل، بالفرقة الأولى بكلية الاقتصاد والعلاقات الدولية بالجامعة المصرية الصينية، بالمركز الأول في بطولة الجامعات في لعبة التايكندو وزن 53 كيلو.

والجدير بالذكر أن تلك البطولة نظمها الاتحاد الرياضي للجامعاتن وأقيمت المباريات بالجامعة الأمريكية، واشترك في البطولة 21 جامعة حكومية، وخاصة على مستوى الجمهورية، وفاز بالمركز الأول الجامعة المصرية الصينية وحصلت جامعة الإسكندرية على المركز الثاني، في حين فازت جامعة عين شمس بالمركز الثالث.

وقابل الدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة، الطالبة شهد عيسى، وقدم لها التهنئة بالبطولة، ومن المقرر أن تكرمها الجامعة المصرية الصينية خلال الفترة المقبلة لحصولها على المركز الأول وسط احتفالية كبرى.