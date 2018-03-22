الشحات: تألقي مع العين وراء إنضمامي للمنتخب

أثني حسين الشحات لاعب العين الإماراتي علي استقبال زملاءه، والجهاز الفني للمنتخب له عقب وصوله من الإمارات من أجل الإنضمام لمعسكر الفراعنة بسويسرا لخوض وديتي البرتغال واليونان إستعدادآ لكأس روسيا 2018.

وعن تواجده للمرة الأولي مع المنتخب قال الشحات فى تصريحات تليفزيونية اليوم الخميس:"سعيد بإنضمامي للمنتخب فى هذا التوقيت، فى ظل ما أقدمه من مستوي جيد خلال الفترة الأخيرة مع العين".

وأعرب عن أمنيته فى استمرار تواجده مع المنتخب في المعسكرات القادمة، من أجل تمثيل مصر فى مونديال روسيا.

ويعد هذا التجمع هو الأول للاعب مصر المقاصة السابق مع المنتخب الوطني الذي يستعد لخوض وديتي البرتغال، واليونان يومي الجمعة والثلاثاء القادمين ضمن استعدادات الفراعنة لمونديال روسيا 2018.