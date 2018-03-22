أبو المجد: جامعة تخلو من النشاط الطلابي تتحول إلى مركز بحثي

نظمت جامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور مصطفى عبدالنبي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حفلاً لتنصيب اتحاد طلاب جامعة المنيا للعام الجامعي 2017-2018، وذلك بالقاعة الكبرى بمركز الآداب والفنون والمؤتمرات، تضمن طابورًا للعرض لاتحاد الطلاب عقبه آداء قسم الاتحاد، إلى جانب فقرات فنية قدمها طلاب قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية بالجامعة، شملت أناشيد وأغاني وطنية.

حضر الاحتفالية رئيس الجامعة، ونائب شئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعددًا من عمداء الكليات، ووكلائها، وأعضاء هيئة التدريس، والدكتور هاني العربي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومنسقي الأنشطة بكليات الجامعة، وعماد زكي مدير عام رعاية الطلاب، ومديري مكاتب رعاية الطلاب بالكليات ووليد عبدالقوي مدير الاتحادات الطلابية والأسر، وأعضاء هيئة التدريس والأخصائيين، وطلاب الجامعة.

وأشاد الدكتور جمال أبو المجد، خلال كلمته باتحاد طلاب جامعة المنيا وما أمتازوا به من تحمل للمسئولية إلى جانب تفوقهم الدراسي، مؤكدًا بأن بناء الأوطان لا يكون إلا من خلال بناء شبابه وإشراكهم في تحمل المسئولية، لما يمثلوه من نسبة تخطت الـ 60% في المجتمع المصري مما يلزمنا رعاية مواهبهم وإبداعاتهم، واستثمار ما بداخلهم من طاقات.

وأكد «أبو المجد» قائلاً: «إن أي جامعة لا يتم بداخلها ممارسة الأنشطة الطلابية بمختلف أنواعها تتحول إلى مركز بحثي، ومن أدوار الجامعات إعداد الطلاب وتأهيلهم، وتنمية مهاراتهم وإبداعاتهم ليكونوا صالحين لأنفسهم ومجتمعهم»، مضيفًا أن الجامعة بقطاعاتها الثلاثة التعليم والطلاب، شئون البيئة وخدمة المجتمع والدراسات العليا والبحوث تعمل في منظومة واحدة لتحقيق تقدم جامعة المنيا.

ومن جانبه، قدم الدكتور مصطفى عبدالنبي، التهنئة لأعضاء اتحاد طلاب الجامعة وكلياتها، مؤكدًا لهم على ثقة زملائهم بهم التي تعد تكليفًا لهم ليكونوا أمناء على حل مشكلاهم سواء التعليمية أو التي تتعلق بممارسة الأنشطة الطلابية.

وأضاف الدكتور هاني العربي، أن اتحاد طلاب الجامعات هو الكيان الشرعي الممثل للطلاب، ومن مسئوليته توصيل آراء زملائهم الطلاب لكونهم حلقة الوصل بين الإدارة والطلاب، مشيدًا بدور جامعة في تنفيذ أنشطة اتحاد الطلاب ومساعدتهم على تحقيق مطالبهم ومقترحاتهم، مستشهدًا بحضور رئيس اتحاد الطلاب مجلس الجامعة لمناقشة القضايا الخاصة بطلاب الجامعة.

كما قال خالد رشاد أمين اتحاد طاب جامعة المنيا، إن مسئولية الاتحاد هو تكليف فعلي للمهام التي ترتضي بها الجامعة علمًا وخلقًا، وليس تشريفًا، مقدمًا الشكر لإدارة الجامعة ولجميع الأمهات المصرية وخاصة أمهات الشهداء من الجيش والشرطة، بمناسبة عيد الأم.

وفي نهاية الحفل تم تكريم وتنصيب مجلس اتحاد طلاب الجامعة، من رئيس الاتحاد ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم، كما تم تكريم منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومدير عام رعاية الطلاب، مسئول اتحاد طلاب الجامعة.