محافظ الغربية يكرم أمهات الشهداء باستاد طنطا الرياضي

أكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، أن مصر لا تنسى شهداءها الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، وقدم لأسر الشهداء كل التحية والتقدير فهم ضحوا بأعز مالديهم فداءً للوطن.

وأوضح المحافظ، أن عدد شهداء من أبناء محافظة الغربية تعدى الـ 200 شهيد، وطالب المحافظ بعدم الالتفات إلى الشائعات أو دعوات المقاطعة والأفكار الهدامة والمغرضة، وأشار المحافظ إلى أن الدولة أصدرت قرارًا رقم 2804 لعام 2017 بمنح مميزات عديدة لأسر الشهداء والمصابين لدى جميع مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن ما تم إنجازه خلال 3 سنوات لم يكن ليتحقق في 30 عامًا في مختلف مجالات الخدمات المقدمة للمواطنين ومنظومة التنمية الشاملة في محافظة الغربية، جاء ذلك في كلمة محافظ الغربية في الاحتفالية الكبرى التي أقيمت باستاد طنطا الرياضي مساء أمس الأربعاء لتكريم أمهات شهداء الجيش والشرطة والمدنيين، وذلك بحضور العقيد صلاح أحمد المستشار العسكري لمحافظة الغربية، والسادة نواب البرلمان، وفضيلة الدكتور أحمد كريمة من علماء الأزهر الشريف، والأنبا يؤنس ممثلاً عن نيافة الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، والمهندس رامي نجيب ممثلاً عن إحدى المؤسسات الخيرية، والمهندسة منال رسلان المدير التنفيذي لإحدى شركات الإنشاء والتعمير، والمئات من السيدات وأمهات الشهداء من أبناء محافظة الغربية.

حيث قام اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية بتكريم أمهات شهداء الجيش والشرطة وأمهات شهداء الكنيسة في الغربية وأمهات مؤسسات المجتمع المدني، وحرص على الاستماع إلى أم الشهيد محمود الدسوقي الذي استشهد في العمليات العسكرية ضد الإرهابيين بـ 80 طلقة نارية في جسده بعد أن قتل أكثر من 22 من الإرهابيين.

وفي نهاية الحفل حضر محافظ الغربية إجراء قرعة بواسطة طفل صغير على منح الفائزين 5 جوائز عمرة، بالإضافة إلى شهادات التقدير وجوائز الأجهزة المنزلية.