نقل العشرات إلى المستشفى إثر انبعاث دخان من بركان في إندونيسيا

قال مسؤول في إندونيسيا، اليوم الخميس، إن 30 شخصا على الأقل نقلوا إلى المستشفى بسبب تعرضهم للغاز بعد انبعاث أدخنة سامة من بركان في مقاطعة جاوة الشرقية.

وتم إجلاء حوالي 200 شخص بعد أن بدأ جبل إيجين في منطقة بانيووانجي في قذف الغاز السام في وقت متأخر من أمس الأربعاء، وفقا لما ذكره سوتوبو نوجروهو المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.

وأضاف أن مستوى التحذير من احتمال ثوران البركان ظل طبيعيا لكن قمة الجبل أغلقت أمام المتسلقين.

وتشتهر مدينة إيجين بالبحيرة البركانية التي يبلغ عمقها 200 متر، حيث يكدح السكان المحليون كل يوم لاستخراج الكبريت منها.