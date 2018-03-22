ولي العهد السعودي يصل إلى مقر وزارة الدفاع الأمريكية

وصل ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، إلى مقر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، وذلك في إطار زيارته إلى الولايات المتحدة التي تمتد 3 أسابيع.

وأفادت قناة "العربية الحدث" الإخبارية - بأن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس كان في استقبال محمد بن سلمان لدى وصوله.

وكان ولي العهد السعودي قد وصل في وقت سابق هذا الأسبوع إلى واشنطن، واجتمع مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، في البيت الأبيض، وتناول اللقاء قضايا مختلفة ولا سيما ما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط.

كما بحث ولي العهد السعودي مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، دان سوليفان، وتوم كوتون، وجو مانتشن، وليندزي جراهام، العلاقات الثنائية بين البلدين، والشراكة التاريخية والاستراتيجية المتطورة، وسبل تعزيزها، ورؤية المملكة 2030.