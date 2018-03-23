طرح فيديو كليب أغنية «ست الكل» لعلي الحجار في عيد الأم

طرح الفنان علي الحجار، فيديو كليب أغنيته «ست الكل»، بمناسبة عيد الأم، والذي أذيع للمرة الأولى عبر برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الخميس.

الأغنية من كلمات سالم الشهباني ولحن أحمد حمدي رؤوف وتوزيع مادو، وطرحت للمرة الأولى في مارس 2017 عبر قناة الفنان علي حجار بموقع «يوتيوب».

وقال «الحجار»، خلال لقائه بالبرنامج، مساء اليوم، إن الأغنية أخذت بعض الوقت للانتهاء منها، بسبب تذكيرها له بوالدته، ما جلعه يبكي عند أدائه لمقاطع من الأغنية وهو الأمر الذي يؤثر على ضبط الصوت، موضحًا أنه تغلب على نفسه في النهاية وأكمل الأغنية.

وأوضح أنه يحتفظ بكافة الصور القديمة على الكمبيوتر الشخصي، متابعًا: «أنا غاوي عمل مونتاج للصوت أو الصورة، وحتى انتهاء التحميل يكون هناك وقت فراغ، فأطلع على هذه الصور».