مدرب المكسيك يكشف سر مواجهة أيسلندا وكرواتيا وديا

أكد خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للمنتخب المكسيكي لكرة القدم اليوم الخميس أن المباراتين الوديتين اللتين يخوضهما الفريق في الأيام المقبلة أمام منتخبي أيسلندا وكرواتيا، هما أفضل استعداد للفريق لمباراتيه أمام السويد وألمانيا في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.



ويلتقي المنتخب المكسيكي نظيره الأيسلندي وديا غدا الجمعة في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ثم يلتقي المنتخب الكرواتي وديا يوم الثلاثاء المقبل في تكساس ضمن استعدادات الفريق للمونديال الروسي.



وقال أوسوريو : "ستكون المباراتان تحديثا كبيرا لنا" مشيرا إلى تشابه أداء المنتخب الأيسلندي مع نظيره السويدي، وأداء المنتخب الكرواتي مع نظيره الألماني.



وأشار أوسوريو إلى أن المباراتين لن تحسما بشكل نهائي اختياراته للقائمة النهائية التي سيشارك بها في المونديال الروسي، والتي تضم 23 لاعبا حيث أكد أن الباب سيظل مفتوحا في الفترة المقبلة حتى الموعد النهائي لتسليم القائمة إلى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) .



ويستهل المنتخب المكسيكي مسيرته في المونديال الروسي بمواجهة نظيره الألماني في العاصمة موسكو يوم 17 يونيو المقبل ضمن منافسات المجموعة السادسة، التي تضم مع الفريقين منتخبي السويد وكوريا الجنوبية.



وفي المقابل، يخوض منتخبا أيسلندا وكرواتيا فعاليات الدور الأول للمونديال ضمن المجموعة الرابعة التي تضم معهما منتخبي الأرجنتين ونيجيريا.