نائب أوباما: لو كان ترامب زميلي في الثانوية لضربته

وصف جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على هامش محاضرة عن الاعتداء الجنسي في جامعة ميامي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه المثال الأعلى في قمة قذارة الاعتداء الجنسي.

وقال بايدن في خطابه أثناء المحاضرة: "الرجل الذي انتهى به الأمر إلى أن أصبح قائدا وطنيا للولايات المتحدة قال يوما ما: "يمكنني أن أمسك بأي امرأة في أي مكان وأحبها"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف "سألت عما إذا كنت أود مناقشة هذا الرجل، وقلت: لو جمعتنا مدرسة ثانوية ، كنت سآخذه خلف صالة الرياضة (الجيم) وأضربه ضربا مبرحا".

وتابع: "كنت أمضي وقتي كثيرا في غرف الرياضة، فأنا رياضي جيد، وعندما كنت أسمع شخصا يتحدث بهذه اللهجة ويشهر نفسه بهذه القذارة، أعتبره أوقح شخص في الثانوية".

وجاءت تصريحات بايدن وسط سعي مدرسة "إتس أون أس" إلى تغيير ثقافة الحرم الجامعي التي تنتشر فيها الاعتداءات الجنسية.

وشكرت جامعة ميامي بايدن في بيان نشرته على صفحتها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، والتقط معه الطلاب صور "سيلفي".