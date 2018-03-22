وفد «كوبر» السلوفيني يزور ميناء الإسكندرية

استقبل اللواء مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، وفد من ميناء «كوبر» السلوفيني.

وبحث الجانبان سبل التعاون وتطوير العلاقات، والتحضير لمذكرة التفاهم بين المينائين، وكذلك مناقشة التحضير ليوم «كوبر» الذي سيعقد أواخر الشهر الجاري.

وقال رضا الغندور، المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، في بيان صحفي، إن الزيارة تعد الثانية للجانب السلوفيني، وكانت الزيارة الأولى فبراير الماضي، لسفير سلوفينيا بالقاهرة، ووفد رفيع المستوى، حيث قام وفد ميناء كوبر بزيارة ميدانية لمرافق الميناء للتعرف على أنشطة الميناء وحركة السفن والشاحنات والبضائع، ومحطة الركاب البحرية، والإدارة الإلكترونية.

وأضاف «الغندور»، أن أهم بنود التعاون بين ميناء الإسكندرية وميناء كوبر، يتمثل في التدريب وتبادل الخبرات، وخاصة فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة، وتداول الصب غير النظيف والبضائع الخطرة، ونظم الإدارة والتي يتميز بها ميناء كوبر، فقد حصل مؤخرا على جائزة أكبر الموانئ الخضراء في أوروبا، ولديه أكبر محطة صب غير نظيف، ومنظومة إدارية متطورة تم استحداثها مؤخرا.