كشفت الفنانة رولا سعد، المطربة اللبنانية، سبب علاقتها السيئة مع والدتها، قائلة إن والدتها تركتها وهي عمرها ثلاث سنوات ومعها صبي مُقعد وثلاث بنات، متابعة: «وحينما كبرنا كان عندها ظروف»، حسب تعبيرها.



وأضافت «سعد»، خلال لقائها ببرنامج «العاشرة مساء»، المذاع عبر فضائية «دريم»، أمس الأربعاء، أنها تحترم رغبة والدتها في ألا تكون معها وعدم محبتها لها، معقبة: «ليس لديّ سببًا لحب أمي، لماذا لا أكون رسالة للأم كي تعرف خطورة دورها؟».



وتابعت أن الأم هي التي تبحث عن ابنها، مضيفة: «إذا أمك لا تريدك ولا ترغب في وضعك بقاموس حياتها، إذا أمك ما بتحبك؟ هي لم تطرق بابي ولا يوم أو سألت عني، لماذا المجتمع يحب النفاق؟».



ولفتت إلى معرفة واجباتها جيدًا ورغبتها في رضى الله عنها، موضحة أن كلام الناس لا يهمها، لأنها عاشت مراحل كثيرة تحاول إرضائهم ولم تنل مرادها، مستطردة: «ربنا يعلم بالضبط ما هي القصة، حاولت التقرب منها كثيرًا وفشلت ولا أقصد التجريح فيها».



وخاطبت الأمهات قائلة: «اعلمن قيمة دوركن في هذا المجتمع، لأنكن تنتجن أولادًا مدمّرة مدمنة، أشكر الله والسيدة مريم العذراء لأنها كانت الأم الوحيدة في حياتي، فلولا تعليماتها لكنت إنسانة مدمرة».



واستطردت: «كيف يتعامل المجتمع مع اليتيم في الحياة، وكيف تستمر الحياة دون عكاز نتكئ عليه؟»، مبدية تعجبها من معاقبة المجتمع لها على صراحتها في هذا الشأن.



