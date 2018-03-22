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ترامب يدافع عن اتصاله ببوتين ويؤكد الحاجة إلى روسيا لحل مشكلات العالم

واشنطن - د ب أ
نشر فى : الخميس 22 مارس 2018 - 2:12 ص | آخر تحديث : الخميس 22 مارس 2018 - 2:12 ص
دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، عن قراره بتهنئة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إعادة انتخابه قائلا: إن وجود علاقة جيدة مع روسيا، أمر ضروري للمساعدة في حل بعض مشاكل العالم.

وقال على تويتر: "وسائل إعلام الأخبار المزيفة يريدون مني أن انتقده بشده. إنهم مخطئون! إن التوافق مع روسيا (وغيرها) أمر جيد، وليس أمراً سيئًا".

وتابع ترامب "يمكنهم المساعدة في حل المشاكل مع كوريا الشمالية وسورية وأوكرانيا وداعش وإيران، وحتى سباق التسلح القادم".

وأشار ترامب أيضا إلى أن الرؤساء السابقين بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما، اتصلوا أيضا ببوتين خلال فترة وجودهم في السلطة.

وأضاف ترامب أن بوش حاول التوافق مع بوتين، لكن لم يكن لديه "الذكاء"، وحاول أوباما وكلينتون، ولكن لم يكن لديهما الطاقة أو الكيمياء.. تذكروا.. السلام من خلال القوة!".

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