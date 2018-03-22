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مجازاة 107 من العاملين في مدرسة أولاد صقر بالشرقية

اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية
اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية
الشرقية - هبة القصاص:
نشر فى : الخميس 22 مارس 2018 - 3:17 م | آخر تحديث : الخميس 22 مارس 2018 - 3:17 م

قرر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، مجازاة 107 من العاملين بمدرسة حسن طه الثانوية الصناعية التابعة للإدارة التعليمية بأولاد صقر، بخصم 3 أيام من الراتب لخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي، ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون تقديم إذن أو عذر قانوني.

كما قرر المحافظ نقل مسئولي سجلات الحضور والانصراف بالمدرسة نفسها؛ للإهمال وعدم قيامهما بواجبات عملهم على الوجه الأكمل، مشددًا على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية، بدواوين العمل بالجهاز الإداري بنطاق دائرة المحافظة؛ لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ولتحقيق الانضباط في العمل.

كانت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، قامت بالمرور المفاجئ على مدرسة حسن طه الثانوية الصناعية التابعة للإدارة التعليمية بأولاد صقر، وتبين عدم تواجد 107 من العاملين بالمدرسة، أثناء الزيارة ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية.


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