البابا تواضروس يهنئ المرأة المصرية بعيدي الأسرة والأم

هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، المرأة المصرية بمناسبة عيد الأسرة، في مستهل عظة الأربعاء الأسبوعية الذي عقدها، أمس بكنيسة السيدة العذراء مريم والقديس يوسف بسموحة بالإسكندرية، بعنوان «الأسرة جسر السماء».



وقال «تواضروس»، خلال عظته الأسبوعية، أمس الأربعاء، «أنا سعيد إني معكم في هذا اليوم وهذه المناسبة، عيد الأم»، مهنئًا كل الأمهات والسيدات والشابات بعيد الأم، الذي أطلق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا عيد المرأة المصرية.



وتابع: «أنا سعيد أن نكون في هذا اليوم تذكار عيد الربيع، ففي هذا العيد حسب التقاليد القديمة كانوا يطلقون عيد الخليقة، فتقول التقاليد القديمة إن الله خلق العالم في هذا الزمن اللي هو زمن الربيع باعتبار أن كل أم هي ربيع في أسرتها وربيع في حياتها وفى مجتمعها».



وأضاف: «أنا بهنئ كل الأمهات والحقيقة درج العرف أنهم يختاروا بعض الأمهات في هذه المناسبة لكن الحقيقة كل الأمهات مفروض نختارهم ونقدرهم ونعظم دورهم في حياة الأسرة والمجتمع والكنيسة وحياة الإنسان، وزى ما قال بعض الفلاسفة "المرأة هي نصف المجتمع" لكنها تلد وتربى النصف الآخر».



وختم كلمته، قائلًا: «النهاردة يوم جميل وكنيستكم جميلة وبفرح كل ما باجي فيها ومن هنا الأسرة تكون جسر السماء».