تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد معظم أنحاء الجمهورية اليوم، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة ليسود اليوم طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارًا، معتدل ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح الخميس، أنه «من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على غرب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتصل إلى حد العاصفة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك».

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 20

وسط الدلتا 35 19

الإسكندرية 33 16

شرم الشيخ 32 22

أسوان 39 22