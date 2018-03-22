حرس الحدود العراقي يحبط هجوما لـ«داعش» على مخفر قرب الحدود السعودية

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أعلن مصدر أمني في محافظة الأنبار العراقية، اليوم الخميس، مقتل أربعة أفراد من قوات حرس الحدود في كمين نصبه مسلحو تنظيم "داعش" غربي المحافظة.

وقال المصدر، في تصريح لقناة "السومرية نيوز": "إن أربعة أفراد من حرس الحدود وقعوا بكمين لداعش على الطريق الدولي السريع قرب منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن، (410 كم غرب الرمادي)، غربي الأنبار"، مضيفا أن التنظيم هاجم السيارات الخاصة بأفراد حرس الحدود بأسلحة مختلفة على الطريق الدولي السريع ما أسفر عن مقتلهم جميعا.

كما أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار العراقية، بأن قوة من حرس الحدود أحبطت هجوما لتنظيم "داعش" على مخفر عنازة قرب الحدود السعودية غربي المحافظة.

وقال المصدر إن مسلحين من تنظيم "داعش" هاجموا صباح اليوم، بأسلحة مختلفة على مخفر عنازة قرب الحدود العراقية السعودية، "400 كم جنوب غرب الرمادي".

وأضاف المصدر أن قوة من حرس الحدود المرابطة بالمخفر تصدت للهجوم وأوقعت خسائر مادية وبشرية بين صفوف داعش الإرهابي.