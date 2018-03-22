انفجار سيارة ملغومة في مقديشيو

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ذكرت محطة إذاعة شابيلى الصومالية في نبأ عاجل لها، اليوم الخميس، أن دوي انفجار ضخم سمع في قلب العاصمة مقديشيو.

ونقلت المحطة الإذاعية عن شهود عيان قولهم إن الانفجار وقع بالقرب من فندق شهير على طريق مكة المكرمة المزدحم في مقديشيو.

وقالت الشرطة إن التقارير أفادت بوقوع عدد من الخسائر البشرية بعد انفجار سيارة ملغومة عند فندق ويهلي الذي يرتاده أعضاء البرلمان والمسؤولين بالحكومة.

وأشارت الإذاعة إلى أن الانفجار هز المدينة الساحلية وتسبب في أعمدة من الدخان الأسود.

ولم يعرف على الفور عدد الضحايا، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الناجم عن سيارة ملغومة.