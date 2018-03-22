متحف الآثار الافتراضي بمكتبة الإسكندرية يفوز بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات

تم اختيار مشروع متحف الآثار الافتراضي بمكتبة الإسكندرية «BVM» كواحد من أفضل 5 قصص نجاح في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في فئة التنوع الثقافي في جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات «WSIS 2018»، وتم التصويت من قبل مجتمع «WSIS» الذي يضم ما يقرب من مليون صوت.

يأتي تطوير تطبيق متحف الآثار الافتراضي «BVM» في إطار رسالة مكتبة الإسكندرية كمركز للتميز في إنتاج ونشر المعرفة، وكمثال يحتذى به في مجال بناء المتاحف الافتراضية، والذي يمكن تكراره وتطبيقه بسهولة في جميع المتاحف المصرية.

ويستخدم هذا المشروع أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي، ويعتبر المشروع أحد مبادرات مكتبة الإسكندرية للحفاظ على التراث للأجيال القادمة.

ويعتبر تطبيق متحف الآثار الافتراضي «BVM» نسخة رقمية طبق الأصل من متحف الآثار الموجود في مكتبة الإسكندرية، كما يقوم بتعزيز تجربة المستخدم من خلال عرض بسيط للبيانات الأثرية والتاريخية لجميع الآثار الموجودة بالمتحف.

وتعد جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات «WSIS»، والتي أقيمت للمرة الأولى في عام 2012، مسابقة دولية تهدف إلى التعرف على المشروعات الرقمية المختلفة التي تخدم مختلف المجالات باستخدام أحدث التقنيات المتطورة.