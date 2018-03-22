اخضاع ساركوزي رسميا للتحقيق في تمويل القذافي

أكد مصدر قضائي فرنسي، أمس الأربعاء، إخضاع الرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزى للتحقيق رسميا بسبب مزاعم بتلقيه أموال من الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لتمويل حملته لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2007.



وقال المصدر أن ساركوزي يواجه اتهامات محتملة تشمل تمويل غير مشروع لحملة الانتخابات الرئاسية، والاستفادة من عملية اختلاس الأموال العامة الليبية.



وقد أفرج عن الرئيس الأسبق (63 عاما) الذي نفى مرارا وتكرارا هذه الادعاءات، ليخضع لإشراف قضائي بعد يومين من الاستجواب.



وتولى ساركوزي رئاسة فرنسا بين عامي 2007 - 2012. وفي العام الذي تولى فيه منصبه، استقبل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في باريس في زيارة رسمية.



لكن في عام 2011، دعم الحملة التي يقودها حلف شمال الأطلسي (الناتو) لدعم المسلحين الذين أطاحوا بالقذافي وقتلوه.