محافظ الإسكندرية يتفقد الحديقة الدولية استعدادا للبدء في تطويرها

تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية صباح اليوم الخميس الحديقة الدولية ومستوي الخدمات والمرافق بها للوقوف علي الأوضاع بها علي أرض الواقع، وذلك في إطار العمل على تطويرها ورفع كفائتهما لخدمة مواطني وزوار الإسكندرية.

وأكد سلطان علي ضرورة الاهتمام بتطوير الحديقة الدولية ، وإستعادة المظهر الجمالي لها وإعادة تأهيلها وتطويرها لخلق متنفس ترفيهي لائق يناسب مواطني الإسكندرية، مشيرا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة منها واستغلالها علي مستوي واسع.

وأوضح المحافظ أنه تم توقيع برتوكول تعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية لإدارة وتطوير منطقة الحديقة الدولية، وكذا الاستفادة من المنشآت الخدمية والسياحية في المنطقة بما يعود بالنفع على المواطن السكندري. وأشار إلى أن المنطقة الشمالية العسكرية تقوم بتطوير منطقة الحديقة الدولية وتحسين مظهرها بما ينعكس على الوضع الاستثماري للمنطقة مع إعادة تخطيطها للاستفادة من كل المساحات المتاحة بها وإعادة استثمارها بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية.