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محكمة كورية جنوبية تصدر أمرا بالقبض على الرئيس السابق لي ميونج

سول - دب أ
نشر فى : الخميس 22 مارس 2018 - 4:59 م | آخر تحديث : الخميس 22 مارس 2018 - 4:59 م

أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية أمرا بإلقاء القبض على الرئيس السابق لي ميونج باك.

يأتي ذلك لمحاكمته عن اتهامات بتلقي رشاوى والتهرب من الضرائب وارتكاب جرائم أخرى، بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.


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