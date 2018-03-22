محكمة كورية جنوبية تصدر أمرا بالقبض على الرئيس السابق لي ميونج

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أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية أمرا بإلقاء القبض على الرئيس السابق لي ميونج باك.
يأتي ذلك لمحاكمته عن اتهامات بتلقي رشاوى والتهرب من الضرائب وارتكاب جرائم أخرى، بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.