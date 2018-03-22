«شرق طنطا التعليمية» تنظم مسيرة «انزل شارك» في الانتخابات الرئاسية

نظمت إدارة شرق طنطا التعليمية، اليوم الخميس، مسيرة تحت شعار انزل شارك في الانتخابات الرئاسية 2018 تحت رعاية اللواء الوزير أحمد ضيف صقر محافظ الغربية والشناوى عبدالصمد عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية وبحضور عبدالغنى صالح مدير عام إدارة شرق طنطا التعليمية والدكتور هيثم سكر وكيل الادارة ومديري المدارس وبعض المعلمين وبعض الطلاب من جميع المدارس الحكومية والخاصة بإدارة شرق طنطا التعليمية والسادة العاملين بديوان الإدارة.

انطلقت المسيرة من أمام ديوان الإدارة مبنى سعد زغلول مرورا بشارع توت عنخ امون وشارع البحر والعودة من شارع محب فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا واتجهت المسيرة إلى شارع البحر حاملة أعلام مصر، ويردد الجميع انزل شارك في الانتخابات .. كن إيجابي .. انزل شارك من أجل مصر .. انزل شارك من أجل دم الشهيد ..انزل شارك من اجل الأمن والأمان.

وأشار عبدالغنى صالح مدير عام الإدارة إلى أهمية مشاركة جميع العاملين في إدارة شرق طنطا التعليمية في الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨ من أجل دعم مسيرة التنمية ومن أجل نهضة وتقدم وتطور مصر، ومن أجل نجاح التجربة الديمقراطية، كما يجب أن يعي المواطنون أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة والتي تلقي بتأثيرات إيجابية علي الوطن بأكمله.

مشيرا الى أن مصر تشهد طفرة اقتصادية تؤتي ثمارها نتيجة الاستقرار والأمان، وجزء من الاستقرار هو المشاركة في الانتخابات التي تؤكد أن الشعب المصري يعي أهمية المرحلة الحالية، وأضاف أن المشاركة في حد ذاتها تعبر عن اهتمام الشعب بالوطن، ويجب أن نظهر للعالم أن الشعب المصري حريص علي وطنه ويشارك في الحياة السياسية، وترسيخ أركان الدولة وتمنح الوطن قوة داخلياً وخارجياً.