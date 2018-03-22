البابا تواضروس يدعو المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

دعا البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، المصريين للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكي تظهر مصر بصورة جيدة أمام العالم.



وقال البابا، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر «الأسرة جسر للسماء 2018»، الذي تنظمه كنيسة العذراء مريم والقديس يوسف بالإسكندرية، إن المشاركة في الانتخابات فرصة للتعبير عن الآراء وممارسة الحق الوطني، بغض النظر عن اختيار أيا من المرشحين أو إبطال الصوت.



وأضاف أن مصر تتعرض لمتاعب كثيرة، ومنذ 4 سنوات فقط، بدأت مرحلة البناء، وسط حالة من الصعوبات، مردفًا يبدوا أن الانتخابات المرتقبة سيحقق فيها مرشحًا واحدًا نجاحًا كبيرًا، لكن دول العالم سوف تنظر إلى نسبة التصويت وعدد الناخبين، مطالبًا كل مصري «شريف، وطني، مخلص» بألا يحرم الوطن من واجب يضاهي المشاركة في الحرب على الجبهة، إلى جانب عدم الانصياع وراء الأكاذيب والشائعات، التي تريد النيل من عزيمة المصريين.



وهنأ البابا الأمهات المصريات؛ بيومهن، والذي يواكب عيد الربيع، قائلا: «الأمهات تستحق التقدير والتكريم، فهن نصف المجتمع، لكنهنَ تلدنَ وتربينَ النصف الآخر، فالأسرة تعد بمثابة جسر يصل بين الأرض والسماء، والأسرة المسيحية لها إيمانها الخاص مثل «الزواج الواحد ودوام تلك الزيجة التي لا تنحل إلا بالخطيئة أو الموت».



كما أشار البابا إلى أن وسائل التكنولوجيا الحديثة أصبحت تعرقل التواصل الحقيقي بين أفراد الأسرة الواحدة، كما أن وسائل التواصل الاجتماعي تحولت إلى وسائل انفصال اجتماعي، مؤكدًا أهمية توافر الحرية المنضبطة والحوار بين أفراد الأسرة كأحد الوسائل الهامة لحمايتها، خاصة الحوار القائم على الحب.