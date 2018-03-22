مقتل 2 من الصيادين الإيرانيين برصاص خفر السواحل التركماني في بحر قزوين

أعلن ميناء تركمن في محافظة كلستان بشمال إيران، مقتل اثنين من أصل أربعة صيادين إيرانيين، تعرضوا لإطلاق نار من جانب خفر السواحل التركماني، حيث كانوا يبحرون بالقرب من الحدود المائية بين البلدين.

ونقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، عن مسؤول في ميناء تركمن، قوله إن هؤلاء الصيادين دخلوا بحر قزوين، أمس أول الثلاثاء، لغرض الصيد غير أنهم تعرضوا لإطلاق النار من قبل خفر السواحل التركماني لتواجدهم في الحدود المائية بين إيران وتركمانستان.

وأضاف المسؤول الإيراني أن خفر السواحل التركماني ألقى القبض على اثنين من الصيادين الإيرانيين.