علق هاني يونس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، على تسليم الوزارة صباح أمس، عددًا من عقود الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي لمستحقيها بمدينة حدائق أكتوبر.



وقال «يونس»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، أمس الأربعاء، إن الوزارة تمكنت خلال عام ونصف العام من تحول الصحراء إلى أكبر مشروع إسكان اجتماعي على مستوى الجمهورية.



وأضاف أن هذه المدينة تستوعب 200 ألف مواطن، مؤكدًا أنها متكاملة وبها كل الخدمات، حيث إنه تم إنشاء مركزًا طبيًا، وملعب ونادي رياضي، ومدرسة، وسوق تجاري، وجار إنشاء مسجدًا وكنيسة.



وأشار إلى أنه تفقد أمس مشروعي «دار مصر» و«سكن مصر»، ومشروع آخر في «6 أكتوبر»، موضحًا أن معظم الوحدات الخاصة بالمشروع الأخير سيتم تسليمها نهاية 2018، في إشارة منه إلى أنه تم نشر الإعلان الثالث للحجز به منذ حوالي 4 شهور.



وسلم الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس الأربعاء، عددًا من عقود الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي لمستحقيها بمدينة حدائق أكتوبر.



