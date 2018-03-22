ضبط عصابة السطو المسلح على سيارة شركة أدوية بجرجا

نجح ضباط مركز شرطة جرجا في كشف غموض واقعة سرقة متحصلات سيارة شركة الشرق الأوسط للأدوية بالإكراه على الطريق الصحراوي، والاستيلاء على 18 ألفًا و400 جنيه و74 علبة دواء شراب «أوبلكس» تحت تهديد السلاح.

بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بسوهاج بلاغًا من «إبراهم.م» 34 سنة، مقيم بمركز سوهاج ويعمل سائقًا، ببلاغ يفيد بأنه أثناء استقلاله السيارة رقم 1894 الخاصة بالشركة، التي يعمل بها، وبرفقته «أحمد.م» 26 سنة، محصل وموزع بالشركة، أثناء عودتهما، فوجئا بسيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، وبها 3 أشخاص ملثمين، أطلقوا عيارًا ناريًا صوب السيارة لإيقافها، ثم استولوا على المبلغ والأدوية المذكورة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي وضباط مركز جرجا وفرع الأمن العام؛ لكشف ملابسات الحادث من خلال وضع خطة محكمة كان من بنودها فحص العاملين بالشركة والمسجلين خطر.

وتبين أن وراء الواقعة «إبراهيم.أ»، 32 سنة، سائق بالشركة مقيم بمركز سوهاج، وتم ضبطه وبحوزته السيارة مرتكبة الواقعة وبندقية خرطوش المستخدمة في ارتكاب الجريمة ومبلغ 7400 جنيه من متحصلات السرقة، و«حسام.ح»، 36 سنة، سائق بالشركة ومقيم بمركز المراغة، وبحوزته 74 دواء شراب «أوبلكس» متحصلات السرقة، و«هاني.أ»، 35 سنة، سائق ومقيم في مركز سوهاج، وبحوزته 11 ألف جنيه من متحصلات السرقة، و«سالم.ف»، 31 سنة، ميكانيكي ومقيم في مركز سوهاج، وبحوزته هاتف محمول يخص أحد المجني عليهم.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه البحث، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المذكور بقصد السرقة، وتم تحرير المحضر رقم 160 جنح المركز، وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.

وبعد ضبط المتهمين، قام اللواء خالد الشاذلي مدير مباحث سوهاج، والعميد محمود حسن رئيس مباحث سوهاج، والعميد منتصر عبدالنعيم مفتش الأمن العام، بتكريم رجال وحدة مباحث مركز جرجا، والعقيد أحمد البيلي رئيس فرع الجنوب، والرائد علي الصغير رئيس مباحث مركز سوهاج، لما بذلوه من جهد لسرعة ضبط مرتكبي الواقعة.