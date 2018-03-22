مارادونا يقدم نصائحه الكروية لبولت خلال حدث دعائي في سويسرا

التقى نجم الكرة الأرجنتينية السابق، دييجو مارادونا، مع أسطورة رياضة ألعاب القوى، الجامايكي يوسين بولت، أمس الأربعاء في حدث دعائي في سويسرا، حيث قدم اللاعب الأرجنتيني نصائحه للعداء المعتزل حول الطريقة التي يمكن من خلالها السيطرة على الكرة.



وقال مارادونا لبولت خلال تواجدهما بأحد ملاعب كرة القدم بمناسبة حدث دعائي لساعات سويسرية في مدينة بازل: "لعبت بشكل جيد، كن هادئا، ولكن في التزلج المتعرج، فلا تكن دائما مستقيما".



وحضر هذا الحدث الدعائي أيضا المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، بالإضافة إلى نجوم أخرين في الكرة العالمية، مثل الهولندي باتريك كلويفيرت والفرنسي ديفيد تريزيجيه والأرجنتيني هيرنان كريسبو والبرازيلي روبرتو كارلوس والإيطالي أنجيلو بيروتزي والكولومبي فاوستينو اسبريا.



كما حضر أيضا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السويسري جياني انفانتينو.



وبعد اعتزاله لرياضة ألعاب القوى في العام الماضي، أعلن بولت أنه يعد نفسه من أجل أن يكون لاعبا محترفا في كرة القدم.



وشارك النجم الجامايكي في الفترة الأخيرة في تدريبات ناديي مانشستر يونايتد وبوروسيا دورتموند.