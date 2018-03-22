ويستهام يعاقب خمسة من جمهوره بالحرمان مدى الحياة من دخول الملاعب

أصدر نادي ويستهام يونايتد الإنجليزي عقوبة الحرمان مدى الحياة لخمسة على الأقل من مشجعيه، من حضور مباريات الفريق.



وجاءت هذه الخطوة في أعقاب أعمال الشغب التي اندلعت خلال هزيمة الفريق أمام بيرنلي على استاد لندن في العاشر من الشهر الجاري.



وذكر ويستهام في بيانه "النادي اتخذ إجراءات سريعة وحاسمة" ضد أشخاص ثبت تورطهم في أعمال العنف والاعتداء الجسدي".



وشهدت المباراة اقتحام بعض الجماهير لملعب المباراة بجانب أعمال شغب بين الجماهير، حيث أكد تريفور بروكينج مدير النادي أنه تم إلقاء عملة معدنية على ديفيد سوليفان مالك ويستهام في نهاية المباراة.



وأوضح ويستهام "تم فرض عقوبة الإيقاف مدى الحياة عن حضور أي مباراة لويستهام سواء على ملعبه أو خارجه لخمسة مشجعين اجتازوا حواجز الأمان ودحلوا الملعب، كما تم إيقاف عدد من المشجعين مدى الحياة بسبب السلوك العنيف لإلقاء عملات معدنية أو مقذوفات باتجاه المقصورة".