الجزائر تقسو على تنزانيا برباعية وديا

حقق منتخب الجزائر فوزا كبيرا 4 / 1 على ضيفه منتخب تنزانيا في المباراة الودية، التي جرت بينهما اليوم الخميس في إطار استعداداتهما للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة في الكاميرون العام المقبل.



تقدم المنتخب الجزائري بهدف مبكر حمل توقيع نجمه بغداد بونجاح في الدقيقة 13، لكن منتخب تنزانيا أدرك التعادل سريعا عن طريق شيزا كيشويا في الدقيقة 20.



عاد منتخب الجزائر للتقدم مرة أخرى، بعدما أحرز شوماري كايومبي، لاعب المنتخب التنزاني، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم الجزائر 2 / 1.



في الشوط الثاني، أضاف كارل مجاني الهدف الثالث لمنتخب الجزائر في الدقيقة 53، فيما تكفل بونجاح بتسجيل الهدف الرابع وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 80، لينصب نفسه بطلا للمباراة دون منازع.



يلعب منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة بالتصفيات، التي تضم بنين وجامبيا وتوجو، في حين يشارك المنتخب التنزاني في المجموعة الثانية عشر بجوار منتخبات أوغندا وليسوتو وجزر الرأس الأخضر (كاب فيردي).