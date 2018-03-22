«إنبي» توقع عقد استراتيجية تطوير قطاع التعدين مع «وود ماكنزي» العالمية

شهد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، توقيع عقد تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع استراتيجية تطوير قطاع التعدين بين محمد حتحوت، رئيس شركة إنبي، المسؤولة عن الأعمال الاستشارية للمشروع، وريكاردو مونتى إلتو، نائب رئيس شركة وود ماكنزي العالمية لشؤون التعدين.

وبموجب العقد المبرم تقوم وود ماكنزي، كاستشاري عالمي متخصص تم اختياره لتنفيذ المرحلة الأولى للمشروع من بين عدة استشاريين عالميين بتنفيذ ما تتطلبه هذه المرحلة والتي تستهدف إجراء دراسات تشخيصية للوضع الحالي لقطاع التعدين ووضع رؤية استراتيجية للعمل بقطاع التعدين تنتهي في أغسطس المقبل، وتقوم شركة إنبي بتقديم الدعم الفني واللوجيستي والمراجعات اللازمة لإتمام التنفيذ، وفقا لبيان من الوزراة، اليوم.

وبحسب البيان، جاء إسناد تنفيذ هذه المرحلة من المشروع إلى وود ماكنزي العالمية، انطلاقا من تقديمها أفضل العروض ولكونها واحدة من كبريات بيوت الخبرة العالمية.

وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع عدة مشروعات تنفيذية بناءً على نتائج وتوصيات المرحلة الأولى ومن المستهدف الانتهاء منها أواخر العام المقبل.